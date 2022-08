Gatti bruciati e maltrattati, Caramanica (Rea): “Fatto orribile. Istituzioni intervengano” (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Apprendiamo con sdegno e preoccupazione dalle cronache mediatiche gli orrendi crimini che sarebbero stati perpetrati ai danni di alcuni Gatti randagi e di proprietà di cittadini nel rione Libertà, quartiere situato nella città di Benevento”. Così, in una nota, il segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica. “Si parla di felini bruciati vivi, seviziati e maltrattati: siamo di fronte a gesti terrificanti, – scrive – illogici, messi in atto da gente evidentemente senza scrupoli e che non conosce nemmeno la parola civiltà. Fatti che condanniamo senza “se” e senza “ma”, nella speranza che non rimangano impuniti. Per questa ragione ci appelliamo alle Istituzioni competenti, ivi incluso il sindaco di Benevento che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Apprendiamo con sdegno e preoccupazione dalle cronache mediatiche gli orrendi crimini che sarebbero stati perpetrati ai danni di alcunirandagi e di proprietà di cittadini nel rione Libertà, quartiere situato nella città di Benevento”. Così, in una nota, il segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella. “Si parla di felinivivi, seviziati e: siamo di fronte a gesti terrificanti, – scrive – illogici, messi in atto da gente evidentemente senza scrupoli e che non conosce nemmeno la parola civiltà. Fatti che condanniamo senza “se” e senza “ma”, nella speranza che non rimangano impuniti. Per questa ragione ci appelliamo allecompetenti, ivi incluso il sindaco di Benevento che ...

