infoitinterno : Prezzo del gas ai massimi storici, si torna a parlare di razionamento - fisco24_info : Gas ai massimi, ecco le possibili mosse del governo: L’aumento dei prezzi delle fonti energetiche preoccupa il gove… - FIZZO32 : Bella la polemica sulle #devianze, tutto twitter è impazzito. Peccato che al popolo non freghi un cazzo, si preoccu… - RotaruCris : RT @romatoday: Prezzo del gas ai massimi storici, si torna a parlare di razionamento - DarkSou75061539 : Gas, prezzo ai massimi storci sfiora i 300 euro. Bonomi: «Prepariamoci ad attuare i razionamenti» -

Il Sole 24 ORE

... Bitcoin allo sbando assieme all' oro , ai minimi da un mese, corrono le obbligazioni , ai... Francoforte , la piazza più esposta sul fronte del, ha perduto ieri il 2,1%. Milano - 1,64%. Si ...In Europa la fa da padrona la partita del, con la strategia della tensione russa che manda i prezzi del Ttf di Amsterdam aistorici: l'apertura odierna è di nuovo improntata alla tensione,... Gas ai massimi, ecco le possibili mosse del governo Fibrillazione sui mercati per il prezzo del gas. Le Borse europee aprono in ribasso, sulla scia dei pesanti i risultati negativi segnati ...(Teleborsa) - Nuovo tragico record per il prezzo del gas che sconta la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il gasdotto Nord Stream. I future TTF hanno terminato le contrattazioni, ...