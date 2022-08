Emily Deschanel torna ad indagare dopo Bones, stavolta per Netflix: trama e trailer di Devil in Ohio (Di martedì 23 agosto 2022) Emily Deschanel sarà per tutti, sempre, il volto di Bones, ma la sua carriera va oltre il ruolo della geniale antropologa forense dell’omonima serie con David Boreanaz. A breve debutterà in Devil in Ohio, dramma a metà tra thriller psicologico e soprannaturale, in arrivo su Netflix. Lo streamer ha appena diffuso il trailer della miniserie in otto episodi che debutterà venerdì 2 settembre. La clip mostra Emily Deschanel nei panni di Suzanne Mathis, una donna intenta a salvare Mae Dodd (Madeleine Arthur), una fragile adolescente in fuga, dal culto da cui sta cercando di fuggire. Il trailer si conclude con Suzanne apparentemente aggredita in un campo di grano. Emily Deschanel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 agosto 2022)sarà per tutti, sempre, il volto di, ma la sua carriera va oltre il ruolo della geniale antropologa forense dell’omonima serie con David Boreanaz. A breve debutterà inin, dramma a metà tra thriller psicologico e soprannaturale, in arrivo su. Lo streamer ha appena diffuso ildella miniserie in otto episodi che debutterà venerdì 2 settembre. La clip mostranei panni di Suzanne Mathis, una donna intenta a salvare Mae Dodd (Madeleine Arthur), una fragile adolescente in fuga, dal culto da cui sta cercando di fuggire. Ilsi conclude con Suzanne apparentemente aggredita in un campo di grano....

