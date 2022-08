Elezioni | Telpress | A ferragosto crollata l’audience dei politici sui social Il più attivo su Twitter? Calenda

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 agosto 2022) La politica cede il passo alle vacanze ma anche al caro bollette suinella settimana difacendo perdere ai leader dei principali partiti tra il 40 e il 50% di audience e di engagement. Giorgia Meloni resta la più menzionata nella settimana 15-21 agosto con 3.700 citazioni, segue Enrico Letta a 3,3mila. Silvio Berlusconi, con 933 mentions, registra l’incremento più significativo con il 142,34% in più rispetto alla settimana precedente. Il dato più eclatante è il dimezzamento delle impression per i principali leader: Giorgia Meloni, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. L’unico che riesce a tenere alta l’attenzione è Carlo(-18,75%). In controtendenza Luigi Di Maio, che risale di oltre il 400% rispetto alle prime tre settimane di campagna elettorale. E’ quanto emerge dal monitoraggio Leader & ...