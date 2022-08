Elezioni Politiche, nella Circoscrizione Abruzzo sono state presentate 22 liste (Di martedì 23 agosto 2022) L'Aquila - sono 22 alla Camera dei Deputati e 21 al Senato le liste dei candidati nei collegi plurinominali della Circoscrizione Abruzzo presentate dai partiti presso la corte di Appello dell'Aquila entro le 20 di lunedì. La differenza nel numero è causata dal fatto che Forza Nuova ha presentato candidati solo alla Camera. Ultimi ad arrivare a palazzo di Giustizia, alle ore 19.45, i rappresentanti di Forza del Popolo per Lillo Musso Premier che hanno chiesto e ottenuto una dilazione di tempo fino alle 20.30. In precedenza a presentare le liste sono state nell'ordine: Italia Sovrana e Popolare, Pensiero e Azione Ppa, Italexit, Noi Centro di Clemente Mastella, Unione Popolare, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d'Italia, Vita, Impegno Civico, Forza ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 agosto 2022) L'Aquila -22 alla Camera dei Deputati e 21 al Senato ledei candidati nei collegi plurinominali delladai partiti presso la corte di Appello dell'Aquila entro le 20 di lunedì. La differenza nel numero è causata dal fatto che Forza Nuova ha presentato candidati solo alla Camera. Ultimi ad arrivare a palazzo di Giustizia, alle ore 19.45, i rappresentanti di Forza del Popolo per Lillo Musso Premier che hanno chiesto e ottenuto una dilazione di tempo fino alle 20.30. In precedenza a presentare lenell'ordine: Italia Sovrana e Popolare, Pensiero e Azione Ppa, Italexit, Noi Centro di Clemente Mastella, Unione Popolare, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d'Italia, Vita, Impegno Civico, Forza ...

