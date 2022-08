Elezioni, deputato partito Zelensky: “Russia è una minaccia” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Auguro a chiunque sia il vincitore” delle Elezioni politiche che si terranno in Italia il 25 settembre di comprendere “la realtà della minaccia russa alla sicurezza europea così come la sfida che la Russia rappresenta per l’Ue come idea, come progetto e certamente come guida per molti popoli europei”. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos il deputato ucraino e membro della commissione Affari Esteri, Sviatoslav Yurash, che fa parte del partito Servitore del Popolo del presidente Volodymyr Zelensky, commentando il voto in Italia. Yurash spiega di conoscere bene le dinamiche politiche italiane, che definisce “molto complicate”, sottolineando che “sia a destra che a sinistra” ci sono “amici dell’Ucraina”. Riguardo al nuovo governo, il deputato spiega ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Auguro a chiunque sia il vincitore” dellepolitiche che si terranno in Italia il 25 settembre di comprendere “la realtà dellarussa alla sicurezza europea così come la sfida che larappresenta per l’Ue come idea, come progetto e certamente come guida per molti popoli europei”. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos ilucraino e membro della commissione Affari Esteri, Sviatoslav Yurash, che fa parte delServitore del Popolo del presidente Volodymyr, commentando il voto in Italia. Yurash spiega di conoscere bene le dinamiche politiche italiane, che definisce “molto complicate”, sottolineando che “sia a destra che a sinistra” ci sono “amici dell’Ucraina”. Riguardo al nuovo governo, ilspiega ...

