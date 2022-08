Elezioni 2022, Cacciari: “Suslov? Sembra che russi vogliano far perdere Meloni” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dalle dichiarazioni di Suslov si deduce che i russi Sembrano vogliano far perdere Giorgia Meloni”. Lo dice Massimo Cacciari all’Adnkronos, commentando l’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ di Dmitrij Suslov, direttore del Centro di studi europei e internazionali alla Scuola superiore di Economia di Mosca, secondo cui la vittoria del centrodestra in Italia “aggiusterà l’approccio alla guerra e ai rapporti con Mosca”. “Il suo intervento – spiega il filosofo – dimostra che la russia sa benissimo che il proprio destino si gioca col rapporto con gli Stati Uniti e con la Cina. Se infatti ci fossero in Europa tutti governi di destra – afferma Cacciari – questo renderebbe ancora più difficile il confronto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dalle dichiarazioni disi deduce che inofarGiorgia”. Lo dice Massimoall’Adnkronos, commentando l’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ di Dmitrij, direttore del Centro di studi europei e internazionali alla Scuola superiore di Economia di Mosca, secondo cui la vittoria del centrodestra in Italia “aggiusterà l’approccio alla guerra e ai rapporti con Mosca”. “Il suo intervento – spiega il filosofo – dimostra che laa sa benissimo che il proprio destino si gioca col rapporto con gli Stati Uniti e con la Cina. Se infatti ci fossero in Europa tutti governi di destra – afferma– questo renderebbe ancora più difficile il confronto ...

