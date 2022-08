Crisi climatica, Dallas è sommersa dall’acqua: il video delle evacuazioni e dei soccorsi (Di martedì 23 agosto 2022) Strade allagate e veicoli sommersi dall’acqua per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul sud degli Stati Uniti e che ha colpito in particolare il Texas. Nel video le immagini aeree delle operazioni di soccorso nel quartiere di Seagoville, a Dallas, dopo che le inondazioni hanno costretto molti abitanti e residenti a evacuare le loro case. Le forti piogge stanno seminando il caos in alcune parti del Texas, inoltre i meteorologi prevedono maggiori precipitazioni in tutta la parte meridionale del Paese per il resto della settimana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Strade allagate e veicoli sommersiper l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul sud degli Stati Uniti e che ha colpito in particolare il Texas. Nelle immagini aereeoperazioni di soccorso nel quartiere di Seagoville, a, dopo che le inondazioni hanno costretto molti abitanti e residenti a evacuare le loro case. Le forti piogge stanno seminando il caos in alcune parti del Texas, inoltre i meteorologi prevedono maggiori precipitazioni in tutta la parte meridionale del Paese per il resto della settimana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

