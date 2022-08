Calciomercato: Ghoulam torna nel mirino della Lazio (Di martedì 23 agosto 2022) Lazio, torna in auge Ghoulam ! Ghoulam è in pole position nella lista acquisti degli uomini di mercato del club biancoceleste, su pressione di Maurizio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 23 agosto 2022)in augeè in pole position nella lista acquisti degli uomini di mercato del club biancoceleste, su pressione di Maurizio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscalcionapoli1 : Tmw – Ghoulam può restare in Italia: nuovi contatti con la Lazio - cn1926it : #Ghoulam potrebbe tornare in Italia, un club di #SerieA si fa avanti: i dettagli - Cucciolina96251 : RT @Domenic36396232: #Lazio: contatti con #Ghoulam per la fascia sinistra #Calciomercato #StayTuned - STnews365 : Lazio, torna in auge Ghoulam. I capitolini sono a caccia di un terzino #Calcio #CalcioItaliano #Calciomercato… - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, torna di moda il nome di #Ghoulam per la fascia sinistra I dettagli ???? ??????? #LBDV #lebombedivlad… -