BRESH – Il rapper ligure di “Oro Blu” in concerto a Udine. martedì 23 agosto (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il successo dell’album “Oro Blu”, che ha conquistato la #1 della classifica degli album più venduti e la #2 nella classifica dei vinili più acquistati, il rapper genovese BRESH sta calcando i palchi italiani con l’“Oro Blu Tour 2022” per celebrare il suo disco. L’occasione per vedere dal vivo BRESH in Friuli Venezia Giulia sarà domani, martedì 23 agosto, al Castello di Udine. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di Udinestate, sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria a partire dalle 19.00. Porte aperte alle 20.00 e inizio concerto previsto per le ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il successo dell’album “Oro Blu”, che ha conquistato la #1 della classifica degli album più venduti e la #2 nella classifica dei vinili più acquistati, ilgenovesesta calcando i palchi italiani con l’“Oro Blu Tour 2022” per celebrare il suo disco. L’occasione per vedere dal vivoin Friuli Venezia Giulia sarà domani,, al Castello di. I biglietti per il, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario distate, sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria a partire dalle 19.00. Porte aperte alle 20.00 e inizioprevisto per le ...

Udine_news_ : Bresh, il rapper di 'Oro Blu' domani in concerto a Udine - - sambrioschi : penso che gli unici rapper che ascolto ancora sian: axos, nayt, izi, bresh e, a voler fare gli stronzi, mecna - RaapBot : RT @mimmaumeton: Meloni = modello Orban! State in campana… potrebbe far chiudere i Social Media e imbavagliare TV, Radio e Stampa. #Lazza #… - mimmaumeton : Meloni = modello Orban! State in campana… potrebbe far chiudere i Social Media e imbavagliare TV, Radio e Stampa.… - somewherefvg : RT @FVGlive: ?? 23 Agosto ?? Udine #Bresh #rapper italiano, salirà sul ?? palco del Casello di Udine con il suo Oro Blu Tour 2022. ?? ?? https:/… -

NoSound Fest di Servigliano: dal 24 al 28 agosto ... Ciaotickets, Vivaticket e Ticketmaster: posto unico 20,00 + ddp Il 4 marzo è uscito il secondo album del rapper genovese che contiene 12 tracce ed è scritto da Bresh con la direzione musicale di ... Bresh fa tappa al Castello di Udine Dopo il successo dell'album Oro Blu, che ha conquistato la #1 della classifica degli album più venduti e la #2 nella classifica dei vinili più acquistati, il rapper genovese Bresh sta calcando i palchi italiani con l''Oro Blu Tour 2022' per celebrare il suo disco. L'occasione per vedere dal vivo Bresh in Friuli Venezia Giulia sarà domani, martedì 23 agosto,... UdineToday NoSound Fest di Servigliano: dal 24 al 28 agosto Dopo il successo dei concerti di luglio che hanno registrato oltre 30.000 presenze, il NoSound Fest, organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Servigliano, torna al Parco della Pac ... ‘La nuova scuola genovese’, all’Astoria il docufilm sull’incontro tra il rap e i grandi cantautori Mercoledì 24 agosto alle 21.15 all’Astoria di Lerici proiezione speciale de La Nuova Scuola Genovese, il docufilm sull’incontro tra rap e cantautorato scritto ... dedicato al padre Viadelcampo29rosso ... ... Ciaotickets, Vivaticket e Ticketmaster: posto unico 20,00 + ddp Il 4 marzo è uscito il secondo album delgenovese che contiene 12 tracce ed è scritto dacon la direzione musicale di ...Dopo il successo dell'album Oro Blu, che ha conquistato la #1 della classifica degli album più venduti e la #2 nella classifica dei vinili più acquistati, ilgenovesesta calcando i palchi italiani con l''Oro Blu Tour 2022' per celebrare il suo disco. L'occasione per vedere dal vivoin Friuli Venezia Giulia sarà domani, martedì 23 agosto,... Bresh in concerto a Udine Eventi a Udine Dopo il successo dei concerti di luglio che hanno registrato oltre 30.000 presenze, il NoSound Fest, organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Servigliano, torna al Parco della Pac ...Mercoledì 24 agosto alle 21.15 all’Astoria di Lerici proiezione speciale de La Nuova Scuola Genovese, il docufilm sull’incontro tra rap e cantautorato scritto ... dedicato al padre Viadelcampo29rosso ...