Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Tessitori out per la sfida contro l’Ucraina (Di martedì 23 agosto 2022) Amedeo Tessitori, centro della Nazionale azzurra, non sarà della partita in occasione della sfida dell’Italia contro l’Ucraina, in programma domani a Riga alle ore 17:30 (ora italiana) e valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2023. A renderlo noto è stato il CT Gianmarco Pozzecco dopo aver diramato la lista dei dodici giocatori convocati. Proprio coach Pozzecco, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la delicatissima disputa di domani, un tassello fondamentale del cammino degli azzurri, chiamati a vincere per cominciare al meglio la seconda fase: “Da Pinzolo lavoriamo per giocarci le partite che contano – ha detto l’allenatore – Rispettiamo l’Ucraina per motivi cestistici e non solo. contro la Slovenia hanno disputato ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Amedeo, centro della Nazionale azzurra, non sarà della partita in occasione delladell’Italia, in programma domani a Riga alle ore 17:30 (ora italiana) e valida per leaidel. A renderlo noto è stato il CT Gianmarco Pozzecco dopo aver diramato la lista dei dodici giocatori convocati. Proprio coach Pozzecco, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la delicatissima disputa di domani, un tassello fondamentale del cammino degli azzurri, chiamati a vincere per cominciare al meglio la seconda fase: “Da Pinzolo lavoriamo per giocarci le partite che contano – ha detto l’allenatore – Rispettiamoper motivi cestistici e non solo.la Slovenia hanno disputato ...

