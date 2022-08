Addio a Cesare Conticini, i farmacisti piangono la trentatreesima vittima del Covid-19 (Di martedì 23 agosto 2022) Lutto per la comunita’ dei farmacisti: e’ scomparso il dottor Cesare Conticini, trentatreesima vittima del Covid-19 “La Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani – si legge in una nota – piange con sentita commozione la perdita del collega Cesare Conticini, 77 anni, deceduto lo scorso 14 agosto a causa del Covid-19. Il Dottor Conticini, iscritto all’Albo presso l’Ordine dei farmacisti di Pisa, esercitava la professione nella farmacia di via Livornese di cui era titolare. E’ il trentatreesimo farmacista vittima della pandemia, scomparso dopo una vita spesa, fino all’ultimo, al servizio della sua comunità che resta priva di un riferimento di profonda umanità e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) Lutto per la comunita’ dei: e’ scomparso il dottordel-19 “La Federazione degli Ordini deiItaliani – si legge in una nota – piange con sentita commozione la perdita del collega, 77 anni, deceduto lo scorso 14 agosto a causa del-19. Il Dottor, iscritto all’Albo presso l’Ordine deidi Pisa, esercitava la professione nella farmacia di via Livornese di cui era titolare. E’ il trentatreesimo farmacistadella pandemia, scomparso dopo una vita spesa, fino all’ultimo, al servizio della sua comunità che resta priva di un riferimento di profonda umanità e ...

