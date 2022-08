WWE | Si è già interrotta l’esperienza di Jeff Jarrett come dirigente?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 agosto 2022)avrebbe lasciato la WWE. L’Hall of Famer della era tornato in azienda all’inizio dell’anno con un ruolo esecutivo, in quanto è stato nominato vicepresidente senior dell’organizzazione dei Live Event. Mike Johnson di PWInsider ha riferito cheavrebbe lasciato l’organizzazione la scorsa settimana, anche se non è chiara la tempistica esatta.ha iniziato a lavorareproducer con la WWE nel 2019 e successivamente è entrato a far parte del team creativo. In seguito è diventato undel settore eventi dal vivo. Ha lasciato l’azienda dopo che la pandemia ha costretto la società a interrompere i viaggi e la produzione di eventi dal vivo ma era tornato quest’anno assumendo il suo nuovo ruolo a maggio. Negli ultimi mesi, il fondatore di Impact ...