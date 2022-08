Gazzetta_it : Vingegaard, quale programma post-Tour? Sicuro solo il Lombardia -

La Gazzetta dello Sport

In Danimarca, intanto, non ha fatto piacere la rinuncia dial Mondiale. E anche dal Giro di Danimarca che da poco si è concluso. Al quotidiano Ekstra Bladet, il direttore sportivo Maassen ...Lontanissimo il Tour de France: Jonas, trionfatore dell'ultima edizione, ha incassato ... l'italiano Marco Giovannetti (1990) per ilvale lo stesso discorso ma con il Giro. E poi Angel ... Vingegaard, quale programma post-Tour Sicuro solo il Lombardia Il belga vince in volata la 15esima tappa, da Rodez a Carcassonne: molti corridori costretti al .... Il leader della corsa resta il danese Jonas Vingegaard, il quale supera indenne un paio di cadute, ...Nel mondo del ciclismo sono tanti gli episodi di fair play, ultimo dei quali quello di Jonas Vingegaard che ha aspettato il suo diretto rivale al Tour de France Tadej Pogacar, caduto in discesa nella ...