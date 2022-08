Usa, Trump chiede ‘special master’ per esame documenti sequestrati da Fbi (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente Usa Donald Trump ha presentato una mozione alla Corte federale della Florida chiedendo la nomina di uno “special master”, un giudice terzo non dipendente dal dipartimento di Giustizia, per garantire che sia protetta l’integrità dei documenti sequestrati l’8 agosto scorso dall’Fbi nella sua tenuta di Mar-a-Lago. In particolare, i legali di Trump chiedono alla Corte un’ingiunzione che impedisca qualsiasi ulteriore revisione dei materiali sequestrati fino alla nomina del giudice terzo e un elenco “più dettagliato” degli oggetti sequestrati, nonché la restituzione di qualsiasi oggetto sequestrato “che non rientrasse nell’ambito del mandato di perquisizione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente Usa Donaldha presentato una mozione alla Corte federale della Floridando la nomina di uno “special master”, un giudice terzo non dipendente dal dipartimento di Giustizia, per garantire che sia protetta l’integrità deil’8 agosto scorso dall’Fbi nella sua tenuta di Mar-a-Lago. In particolare, i legali dichiedono alla Corte un’ingiunzione che impedisca qualsiasi ulteriore revisione dei materialifino alla nomina del giudice terzo e un elenco “più dettagliato” degli oggetti, nonché la restituzione di qualsiasi oggetto sequestrato “che non rientrasse nell’ambito del mandato di perquisizione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

