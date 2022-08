Ultime Notizie – Video stupro, Garante Privacy avvia istruttoria (Di lunedì 22 agosto 2022) Aperta dal Garante della Privacy un’istruttoria sul Video dello stupro di Piacenza diffuso sui nei giorni scorsi sui social anche dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Con riferimento alla diffusione del Video relativo all’episodio di violenza sessuale di Piacenza – si legge in una nota – il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria per accertare eventuali responsabilità da parte dei soggetti che a vario titolo e per finalità diverse vi hanno proceduto e avverte tutti i titolari del trattamento a verificare la sussistenza di idonee basi giuridiche legittimanti tale diffusione. Il Garante si riserva di adottare eventuali provvedimenti di sua competenza. Adnkronos, ENTD, Get ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Aperta daldellaun’suldellodi Piacenza diffuso sui nei giorni scorsi sui social anche dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Con riferimento alla diffusione delrelativo all’episodio di violenza sessuale di Piacenza – si legge in una nota – ilper la protezione dei dati personali hato un’per accertare eventuali responsabilità da parte dei soggetti che a vario titolo e per finalità diverse vi hanno proceduto e avverte tutti i titolari del trattamento a verificare la sussistenza di idonee basi giuridiche legittimanti tale diffusione. Ilsi riserva di adottare eventuali provvedimenti di sua competenza. Adnkronos, ENTD, Get ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? «Noi, attivisti, militari e politici russi, ora siamo partigiani e combattenti dell’Esercito repubblicano naziona… - DomenicoMazzil5 : RT @sole24ore: ?? Non ha tardato ad arrivare la reazione del #Pd a fronte della scelta del #M5s di rompere l'alleanza in Sicilia: https://t.… - MariaAl70449507 : RT @AiseStampa: Agenzia Internazionale Stampa Estero. Tieniti aggiornato sulle ultime notizie! Seguici sui nostri social! -