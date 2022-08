Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi: “Rita Dalla Chiesa volto tv amato e simbolo lotta a mafia” (Di lunedì 22 agosto 2022) Rita Dalla Chiesa è “uno dei volti più amati della televisione” e un “simbolo della lotta alla mafia”. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in una nota si esprime così sulla candidatura di Rita Dalla Chiesa nelle prossime Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molto volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione, Rita Dalla Chiesa, che è anche un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni, per le quali suo padre diede la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022)è “uno dei volti più amati della televisione” e un “dellaalla”. Silvio, leader di Forza Italia, in una nota si esprime così sulla candidatura dinelle prossimepolitichein programma il 25 settembre. “Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molto volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione,, che è anche un nomedellaallae del servizio alle istituzioni, per le quali suo padre diede la ...

