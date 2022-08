Turchia, nel 2022 raddoppiate le importazioni di petrolio russo. Il paese usato anche per aggirare le sanzioni (Di lunedì 22 agosto 2022) Nel corso del 2022 la Turchia ha raddoppiato le importazioni di petrolio russo, compensando almeno in parte i minori flussi diretti verso altri paesi. È quanto scrive l’agenzia Reuters citando i dati della società di analisi dati Refinitiv. Più in generale sono aumentati sensibilmente gli scambi tra Mosca ed Ankara anche in virtù di nuovi accordi di collaborazione. La Turchia, che non applica sanzioni alla Russia, viene usata anche da aziende europee per aggirare le sanzioni. Sospetto in tal senso anche il boom di esportazioni italiane verso la Turchia segnalate dall’Istat nelle ultime rilevazioni. Limitatamente al petrolio la Turchia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Nel corso dellaha raddoppiato ledi, compensando almeno in parte i minori flussi diretti verso altri paesi. È quanto scrive l’agenzia Reuters citando i dati della società di analisi dati Refinitiv. Più in generale sono aumentati sensibilmente gli scambi tra Mosca ed Ankarain virtù di nuovi accordi di collaborazione. La, che non applicaalla Russia, viene usatada aziende europee perle. Sospetto in tal sensoil boom di esportazioni italiane verso lasegnalate dall’Istat nelle ultime rilevazioni. Limitatamente alla...

