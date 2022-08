TS – Juve, Depay congelato. Milik sì, attesa Arnautovic (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 10:12:22 Flash news da TS: TORINO – Prima la Sampdoria, poi il vice Vlahovic. La Juventus, in attesa della decisione finale sulla punta, continua a portare avanti parallelamente diverse piste. Il ds Federico Cherubini ha in pugno Memphis Depay (Barcellona), che però in questo momento sembra congelato, e nelle ultime ore ha prenotato Arkadiusz Milik del Marsiglia. Ma tra il 28enne olandese e il 28enne polacco, resiste l’ombra di Marko Arnautovic del Bologna. Profili diversi (Milik e Arnautovic sono prime punte, Depay ama più svariare: vedi mappe di calore in alto) e situazioni differenti anche dal punto di vista economico. Gli eventi delle utime ore hanno ribassato le quotazioni di Depay e rialzato quelle ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 10:12:22 Flash news da TS: TORINO – Prima la Sampdoria, poi il vice Vlahovic. Lantus, indella decisione finale sulla punta, continua a portare avanti parallelamente diverse piste. Il ds Federico Cherubini ha in pugno Memphis(Barcellona), che però in questo momento sembra, e nelle ultime ore ha prenotato Arkadiuszdel Marsiglia. Ma tra il 28enne olandese e il 28enne polacco, resiste l’ombra di Markodel Bologna. Profili diversi (sono prime punte,ama più svariare: vedi mappe di calore in alto) e situazioni differenti anche dal punto di vista economico. Gli eventi delle utime ore hanno ribassato le quotazioni die rialzato quelle ...

