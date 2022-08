Tegola sull’Atalanta | Djimsiti è ko Frattura composta del perone | due mesi di stop

Prima Bergamo

... poi, un ritorno di fiamma per Makengo.23.19 -, Gian ... 2022 21.50 -in casa Roma, con l'infortunio accorso a ... nelle prossime ore il consulto decisivo'operazione. I giallorossi ......prossime ore avrebbe formulato la propria offerta all'... Manca ancora la certezza'entità dello stop, ma si teme una ... torna di moda il nome di Kepa Una vera e propriache rischia ... Demiral ricomincia oggi a correre (spera Gasp): il fastidio al ginocchio va risolto in fretta