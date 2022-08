Serie A 2022/2023: risultati e classifica aggiornata, tutti i marcatori e i tabellini (Di lunedì 22 agosto 2022) Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: sabato 13 agosto i Campioni d’Italia affrontano l’Udinese alle ore 18.30 mentre la Sampdoria ospita l’Atalanta, e alle 20.45 sarà il momento dell’Inter in casa del Lecce e della sfida tra Monza e Torino. La giornata si completerà tra domenica e lunedì. Qui di seguito, tutti i risultati delle gare e la classifica. LA classifica Inter 6 Napoli 6 Roma 6 Lazio 4 Torino 4 Fiorentina 4 Milan 4 Atalanta 4 Juventus 3 Spezia 3 Sassuolo 3 Udinese 1 Salernitana 1 Empoli 1 Lecce 0 Bologna 0 Cremonese 0 Monza 0 Sampdoria 0 Hellas Verona 0 risultati PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: sabato 13 agosto i Campioni d’Italia affrontano l’Udinese alle ore 18.30 mentre la Sampdoria ospita l’Atalanta, e alle 20.45 sarà il momento dell’Inter in casa del Lecce e della sfida tra Monza e Torino. La giornata si completerà tra domenica e lunedì. Qui di seguito,delle gare e la. LAInter 6 Napoli 6 Roma 6 Lazio 4 Torino 4 Fiorentina 4 Milan 4 Atalanta 4 Juventus 3 Spezia 3 Sassuolo 3 Udinese 1 Salernitana 1 Empoli 1 Lecce 0 Bologna 0 Cremonese 0 Monza 0 Sampdoria 0 Hellas Verona 0PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez ...

