Scienza, l'acqua sul Pianeta Terra? Arriva dagli asteroidi (Di lunedì 22 agosto 2022) l'acqua potrebbe essere stata portata sulla Terra da asteroidi provenienti dai bordi esterni del sistema solare. Lo ha affermato un team di scienziati in uno studio pubblicato su Nature Astronomy, dopo aver analizzato rari campioni raccolti in una missione spaziale giapponese di sei anni. Nel tentativo di far luce sulle origini della vita e sulla formazione dell'universo, i ricercatori stanno esaminando il materiale riportato sulla Terra nel 2020 dall'asteroide Ryugu. I 5,4 grammi di rocce e polvere sono stati raccolti da una sonda spaziale giapponese, chiamata Hayabusa-2, che è atTerrata sul corpo celeste e ha sparato un "impattatore" sulla sua superficie. A giugno i ricercatori avevano affermato di aver trovato materiale organico che ha mostrato che alcuni degli elementi costitutivi della vita sulla ...

