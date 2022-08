Real Madrid, Casemiro saluta in lacrime: 'E' un arrivederci' (Di lunedì 22 agosto 2022) Madrid (SPAGNA) - Un addio commovente. Anzi, un arrivederci: "Tornerò sicuramente a Madrid" . Carlos Henrique Casemiro ha salutato in lacrime il Real, con una conferenza stampa in cui non ha saputo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 agosto 2022)(SPAGNA) - Un addio commovente. Anzi, un: "Tornerò sicuramente a" . Carlos Henriquehato inil, con una conferenza stampa in cui non ha saputo ...

GoalItalia : Conferenza stampa d'addio al Real Madrid per Casemiro che non riesce a trattenere le lacrime ?? - gippu1 : Tutti i migliori colpi di mercato sono grandi prove di forza da parte di chi acquista. #Casemiro al Man Utd è un'im… - AleFacciaa : RT @TeoVisma: #Casemiro saluta il Real Madrid come solo i grandi, con la conferenza d'addio nella sala del Bernabeu. Con una lode finale a… - marcullo02 : RT @TeoVisma: #Casemiro saluta il Real Madrid come solo i grandi, con la conferenza d'addio nella sala del Bernabeu. Con una lode finale a… - Luxgraph : Real Madrid, il commovente saluto di Casemiro: 'Non è un addio' -