Ragazzo disabile travolto e ucciso: la soldatessa Usa era ubriaca (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Era ubriaca la soldatessa Usa che ha travolto e ucciso con la sua auto un 15enne disabile a Porcia, in provincia di Pordenone. Come appreso dall’Ansa da fonti investigative, l’alcol test a cui è stata sottoposta la 20enne americana, ha dato esito positivo. Per l’esattezza, il tasso alcolemico nel suo sangue era pari a 2,09 grammi per litro, ben 4 volte il limite consentito. Come la soldatessa Usa, ubriaca, ha travolto un Ragazzo disabile Il Ragazzo ucciso, Giovanni Zanier, era con due amici quando è stato investito dal veicolo guidato dalla 20enne americana. L’allarme è stato ricevuto dalla centrale operativa del 112 intorno alle 2:30. Zanier portava a mano una bici ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – EralaUsa che hacon la sua auto un 15ennea Porcia, in provincia di Pordenone. Come appreso dall’Ansa da fonti investigative, l’alcol test a cui è stata sottoposta la 20enne americana, ha dato esito positivo. Per l’esattezza, il tasso alcolemico nel suo sangue era pari a 2,09 grammi per litro, ben 4 volte il limite consentito. Come laUsa,, haunIl, Giovanni Zanier, era con due amici quando è stato investito dal veicolo guidato dalla 20enne americana. L’allarme è stato ricevuto dalla centrale operativa del 112 intorno alle 2:30. Zanier portava a mano una bici ...

IlPrimatoN : Il tasso alcolemico nel suo sangue era pari a 2,09 grammi per litro, ben quattro volte il limite consentito - Ticinonline : «Il ragazzo disabile o il bambino malato» - Ricardovich_ : @Angiolett__11 Raga ma è palesemente disabile sto ragazzo.. - Kettelodicoaffa : @sbonaccini @cgilnazionale @ERCGIL @CislNazionale @Cisl_ER E le rovinano anche. Soprattutto in quell'età in cui il… - Dada97736166 : Un ragazzo che ha sentimento non brucia un migrante che dorme su una panchina, non picchia un disabile. Se queste c… -