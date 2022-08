Pnrr, Francesco Boccia è impreciso e fuorviante sui voti del centrodestra nel 2020 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 19 agosto, ospite a Omnibus su La7, il deputato del Partito democratico Francesco Boccia ha criticato (min. 19:23) le ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, da poco passate da Forza Italia ad Azione, e il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, accusandoli aver votato contro il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) il 25 luglio 2020. Lo stesso Bignami, presente in trasmissione, ha subito replicato, dicendo che «non è vero» che in quell’occasione ha votato «contro il Pnrr». Abbiamo verificato e l’ex ministro per gli Affari regionali del secondo governo Conte è stato impreciso e fuorviante. Per chi ha fretta Francesco Boccia (Pd): «Gelmini e Carfagna, con Bignami, hanno votato contro il ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 19 agosto, ospite a Omnibus su La7, il deputato del Partito democraticoha criticato (min. 19:23) le ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, da poco passate da Forza Italia ad Azione, e il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, accusandoli aver votato contro il Piano nazionale di ripresa e resilienza () il 25 luglio. Lo stesso Bignami, presente in trasmissione, ha subito replicato, dicendo che «non è vero» che in quell’occasione ha votato «contro il». Abbiamo verificato e l’ex ministro per gli Affari regionali del secondo governo Conte è stato. Per chi ha fretta(Pd): «Gelmini e Carfagna, con Bignami, hanno votato contro il ...

