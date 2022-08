Mediaset | l’addio che ha scosso il pubblico | nessuno si aspettava una notizia del genere

(Di lunedì 22 agosto 2022)deve affrontare un addio che haparticolarmente il: ecco di chi si tratterebbe, i dettagli della vicenda Una delle reti che batterebbe spesso la concorrenza dell’azienda Rai è proprio quella di, azienda cui amministratore delegato vede Piersilvio Berlusconi. Nel corso degli anni, l’uomo ha sempre cercato di valorizzare al massimo la sua rete garantendo sempre il massimo successo per i programmi proposti effettuando anche eventuali modifiche, come avvenuto per Domenica Live. Uno ei programmi, invece, che riscuote parecchio successo è Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. Proprio nel programma bisognerà affrontare una grave perdita. curiosità sul programma (foto web)Avanti un altro è un programma come sappiamo condotto da Paolo Bonolis e dalla sua spalla ormai ...

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Elvis Presley, 45 anni fa l'addio alla leggenda del rock’n’roll #theking #elvis - MediasetTgcom24 : Elvis Presley, 45 anni fa l'addio alla leggenda del rock’n’roll #theking #elvis - bizcommunityit : L'addio a Piero Angela: la camera ardente in Campidoglio e i funerali - News24_it : L'addio a Piero Angela: la camera ardente in Campidoglio e i funerali - TGCOM - StellaSirio60 : RT @MediasetTgcom24: Addio a Denise Dowse, l'attrice di 'Beverly Hills, 90210' stroncata da una meningite #denisedowse -

Sport Mediaset

'annuncio sull'account Twitter ufficiale dedicato al cineasta...con la sospensione per alcune ore dei lavori parlamentari ottenuta dal Popolo della Libertà dopo che era stata fissata'udienza per il ricorso in Cassazione contro la sentenza del processo:... Casemiro in lacrime per l'addio al Real