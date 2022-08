Marcello Mastroianni, com’è morto l’attore (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 19 dicembre 1996 è morto uno dei nomi più rappresentativi del cinema italiano, Marcello Mastroianni. All’età di 72 anni, l’attore tre volte candidato all’Oscar ci lasciava a Parigi dopo una lunga malattia, stroncato da un tumore al pancreas. Sebbene fosse sopraggiunto il brutto male, Mastroianni non smise affatto di lavorare ma anzi poco prima della sua dipartita proprio durante la realizzazione del suo ultimo film dal titolo “Viaggio all’inizio del mondo di Manoel de Oliveira”, si rese autore di una lunga auto-confessione Si trattava di “Marcello Mastroianni – Mi ricordo, sì, io mi ricordo”, a cura di Anna Maria Tatò, sua ultima compagna e che in tanti considerano il suo testamento spirituale. Quello fu anche l’ultimo film interpretato da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Il 19 dicembre 1996 èuno dei nomi più rappresentativi del cinema italiano,. All’età di 72 anni,tre volte candidato all’Oscar ci lasciava a Parigi dopo una lunga malattia, stroncato da un tumore al pancreas. Sebbene fosse sopraggiunto il brutto male,non smise affatto di lavorare ma anzi poco prima della sua dipartita proprio durante la realizzazione del suo ultimo film dal titolo “Viaggio all’inizio del mondo di Manoel de Oliveira”, si rese autore di una lunga auto-confessione Si trattava di “– Mi ricordo, sì, io mi ricordo”, a cura di Anna Maria Tatò, sua ultima compagna e che in tanti considerano il suo testamento spirituale. Quello fu anche l’ultimo film interpretato da ...

theredturtle01 : RT @projectionistw: Marcello & Marcello #LaDolceVita #Mastroianni - augusteo60 : RT @pierpi13: Rubare è un mestiere serio, voi al massimo potete andare a lavorare. (Marcello Mastroianni - I soliti ignoti) - hans_yoso : RT @_Techetechete: 'L'attore è uno che non sta bene nei suoi panni' Marcello Mastroianni ?? Questa sera, #22agosto, alle 20:30 su Rai1 una… - Chernobog__5690 : @Chernobog__5690's account is temporarily unavailable because it violates the Twitter Media Policy. Learn more. - Fuffi65258098 : RT @pierpi13: Rubare è un mestiere serio, voi al massimo potete andare a lavorare. (Marcello Mastroianni - I soliti ignoti) -