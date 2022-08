sportli26181512 : Lipsia, esordio choc: ancora senza vittorie e ko a Berlino. Gli highlights VIDEO: La squadra di Tedesco prende due… -

BOCHUM (Germania) - Dopo i soli 20 minuti in campo sommati tra il debutto assoluto con la maglia del Bayern in Supercoppa di Germania contro ile quello in Bundesliga contro l'Eintracht, cui hanno fatto seguito novanta minuti in panchina nel match contro il Wolfsburg, Matthijs de Ligt ripaga la fiducia datagli dal tecnico dei bavaresi ...... nei rossoneri una novità rispetto all'. Il Milan è pronto per affrontare la prima trasferta ... L'ex di Everton eè in vantaggio su Muriel. SERIE A, ATALANTA - MILAN: LE PROBABILI ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Union Berlino-RB Lipsia, gara valida per la Bundesliga: info, partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...