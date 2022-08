Letta polemizza con la Meloni sul video (oscurato) di uno stupro, ma alla sinistra importa solo la campagna elettorale (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Chissà se la signora ucraina stuprata per le strade di Piacenza da un richiedente asilo africano si sentirà davvero tutelata dalle parole del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. In effetti, la polemica innescata da quest’ultimo non sembra tanto in linea con “il rispetto delle persone e delle vittime” da lui stesso invocato. Anzi, sembra l’ennesimo attacco gratuito contro la destra ed in particolare contro Giorgio Meloni, in cui ai contenuti si preferiscono le polemiche sterili. Il post della Meloni sullo stupro di Piacenza Andiamo con ordine. La leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato ieri un post sulle proprie pagine social con cui commentava un fatto di cronaca a dir poco raccapricciante, ovvero lo stupro in pieno giorno a Piacenza di una cinquantenne ucraina da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Chissà se la signora ucraina stuprata per le strade di Piacenza da un richiedente asilo africano si sentirà davvero tutelata dalle parole del segretario del Partito Democratico, Enrico. In effetti, la polemica innescata da quest’ultimo non sembra tanto in linea con “il rispetto delle persone e delle vittime” da lui stesso invocato. Anzi, sembra l’ennesimo attacco gratuito contro la destra ed in particolare contro Giorgio, in cui ai contenuti si preferiscono le polemiche sterili. Il post dellasullodi Piacenza Andiamo con ordine. La leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato ieri un post sulle proprie pagine social con cui commentava un fatto di cronaca a dir poco raccapricciante, ovvero loin pieno giorno a Piacenza di una cinquantenne ucraina da ...

giannisassari08 : RT @IlPrimatoN: Nella furia contro la Meloni la sinistra si dimentica addirittura di esprimere solidarietà alla vittima - IlPrimatoN : Nella furia contro la Meloni la sinistra si dimentica addirittura di esprimere solidarietà alla vittima - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: Letta indegno: polemizza con la Meloni per il video dello stupro,senza dare solidarietà alla vittima della solita ‘ri… - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: Letta indegno: polemizza con la Meloni per il video dello stupro,senza dare solidarietà alla vittima della solita ‘ri… - PatriotaIl : RT @ClaudioDeglinn2: Letta indegno: polemizza con la Meloni per il video dello stupro,senza dare solidarietà alla vittima della solita ‘ri… -