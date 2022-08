Letta “In Sicilia non è rappresaglia M5S, Conte si è escluso da solo” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quella del Movimento 5 Stelle in Sicilia “non è una rappresaglia, perchè noi non abbiamo escluso nessuno: Conte si è autoescluso da solo facendo cadere il governo Draghi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a “In Onda” su La7. “E’ quello che ci ha portato nella situazione attuale, non dimentichiamocelo mai: quel governo doveva andare avanti, stava facendo cose importanti”, ricorda Letta. Anche “Salvini e Berlusconi non aspettavano altro”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quella del Movimento 5 Stelle in“non è una, perchè noi non abbiamonessuno:si è autodafacendo cadere il governo Draghi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a “In Onda” su La7. “E’ quello che ci ha portato nella situazione attuale, non dimentichiamocelo mai: quel governo doveva andare avanti, stava facendo cose importanti”, ricorda. Anche “Salvini e Berlusconi non aspettavano altro”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

FattiperTe : M5S corre da solo in Sicilia. Normale. Come per il Quirinale e per la sfiducia a Draghi: patto Conte Salvini.… - Giancar70336148 : RT @uzupetru: #LaCorsaAlVoto ?? ?? ?? ?? #CONTE MANDA AFFANCULO #LETTA E IL SUO #PDmenoL +++ LA #CHINNICI A UN PASSO DAL RITIRO, SICILIA NEL… - infoitinterno : Letta “In Sicilia non è rappresaglia M5S, Conte si è escluso da solo” - infoitinterno : Enrico Letta, la slavina in Sicilia: 'I 5 Stelle corrono da soli' - SunjaSan : RT @7marj: @lucatelese @mariannaaprile Perché non chiedete a Letta per quale motivo candida impresentabili in Sicilia? Siete giornalisti? N… -