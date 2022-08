Le donne fanno più sesso se il partner dà una mano in casa (Di lunedì 22 agosto 2022) Uno studio condotto da sessuologi australiani e pubblicato sul Journal of Sex Research svela quello che potrebbe essere un claim: non è noia ma stanchezza. Nelle coppie dove i compiti, siano essi casalinghi o “mentali” come portare fuori il cane, aiutare i figli a fare i compiti, vengono divisi in modo equo non si registrano problemi di calo del desiderio. La mancanza della libido viene spesso imputata alle donne, e interesserebbe maggiormente le coppie di lunga data. Ebbene, la ricerca in questione cambia le carte in tavola. Sono state analizzate le risposte di 299 donne australiane tra i 18 e i 39 anni a un questionario online che misurava i fattori di relazione e le dimensioni del desiderio sessuale. Tre i gruppi in cui sono state divise le partecipanti: lavoro paritario, lavoro che ricade principalmente sulle spalle delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Uno studio condotto da sessuologi australiani e pubblicato sul Journal of Sex Research svela quello che potrebbe essere un claim: non è noia ma stanchezza. Nelle coppie dove i compiti, siano essilinghi o “mentali” come portare fuori il cane, aiutare i figli a fare i compiti, vengono divisi in modo equo non si registrano problemi di calo del desiderio. La mancanza della libido viene spesso imputata alle, e interesserebbe maggiormente le coppie di lunga data. Ebbene, la ricerca in questione cambia le carte in tavola. Sono state analizzate le risposte di 299australiane tra i 18 e i 39 anni a un questionario online che misurava i fattori di relazione e le dimensioni del desiderio sessuale. Tre i gruppi in cui sono state divise le partecipanti: lavoro paritario, lavoro che ricade principalmente sulle spalle delle ...

Corriere : Le donne fanno più sesso se il partner collabora (e fa le pulizie) in casa - santegidionews : Nella liturgia al campo di Pournara a Cipro, con l’arcivescovo maronita Selim Sfeir, la preghiera e l’ascolto del V… - FQMagazineit : Le donne fanno più sesso se il partner dà una mano in casa - tiziana89123076 : @gaiatortora E perché mai nn volete far vedere che cosa fanno gli immigrati ? Invece di prendere una posizione cont… - Favollo2 : @matteorenzi Io invece voto #Renzi, perché sono a favore di coloro che in un giorno eseguono 81 condanne a morte, l… -