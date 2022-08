Lazio, nuovo nome per la difesa di Sarri: dal Tottenham! (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe fortemente interessata ad un talentuoso terzino del Tottenham. Maurizio Sarri avrebbe infatti richiesto già da tempo alla dirigenza un terzino sinistro di livello da poter schierare titolare. Una situazione di emergenza resasi ancora più evidente dopo le prime due giornate di campionato, in cui il tecnico dei biancocelesti è stato costretto ad adattare Marusic in quel ruolo per mancanza di altri interpreti. Lazio Reguilon Tottenham Il DS Igli Tare avrebbe dunque sondato nelle ultime ore il profilo di Sergio Reguilon del Tottenham. Lo spagnolo è fuori dai piani dell’allenatore Antonio Conte che, non ritenendolo adatto come laterale di centrocampo, ha preferito optare per l’acquisto dello svincolato Ivan Perisic al suo posto. Perciò, il DS degli Spurs ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, lasarebbe fortemente interessata ad un talentuoso terzino del Tottenham. Maurizioavrebbe infatti richiesto già da tempo alla dirigenza un terzino sinistro di livello da poter schierare titolare. Una situazione di emergenza resasi ancora più evidente dopo le prime due giornate di campionato, in cui il tecnico dei biancocelesti è stato costretto ad adattare Marusic in quel ruolo per mancanza di altri interpreti.Reguilon Tottenham Il DS Igli Tare avrebbe dunque sondato nelle ultime ore il profilo di Sergio Reguilon del Tottenham. Lo spagnolo è fuori dai piani dell’allenatore Antonio Conte che, non ritenendolo adatto come laterale di centrocampo, ha preferito optare per l’acquisto dello svincolato Ivan Perisic al suo posto. Perciò, il DS degli Spurs ...

