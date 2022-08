Lady D ' presagì la sua morte' | un documentario riapre il caso

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il messaggio in cui la principessa Diana 'presagiva' la sua, noto come 'Mishcon Note', venne consegnato agli investigatori francesi solo sei anni dopo il fatale incidente automobilistico ...

infoitcultura : Lady Diana presagì la sua morte?/ “Incidente d’auto: freni manomessi per eliminarmi…” -

Viene riaperta la vicenda relativa al 1995, in cui il legale diD, Victor Mishcon (da lì il nome del messaggio), raccoglieva una dichiarazione della sua assistita: Diana sosteneva, in base a ...... tutti i dubbi attorno all'incidente E' il 30 ottobre del 1995 quando, come riferisce Il Fatto Quotidiano, l'avvocato Mishcon eDiana ebbero un incontro nel quale la principessa riferì che "...