Incendio a Giugliano a ridosso delle abitazioni, fumo e cenere invadono il centro (Di lunedì 22 agosto 2022) Un vasto Incendio è divampato alle 16 circa di oggi pomeriggio nella città di Giugliano. Una colonna enorme di fumo, visibile da ogni angolo del centro cittadino, ha reso l’aria completamente irrespirabile. Giugliano, in fiamme un campo abbandonato Il rogo è divampato in un campo abbandonato a via Madonelle, nei pressi di via Antica Giardini. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Un vastoè divampato alle 16 circa di oggi pomeriggio nella città di. Una colonna enorme di, visibile da ogni angolo delcittadino, ha reso l’aria completamente irrespirabile., in fiamme un campo abbandonato Il rogo è divampato in un campo abbandonato a via Madonelle, nei pressi di via Antica Giardini. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

