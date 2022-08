Il principe nel mirino della satira inglese. Il musical comico non è l’unico progetto. In arrivo anche due film, tra cui uno scritto dalla giornalista che lo intervistò per la Bbc (Di lunedì 22 agosto 2022) Le controversie sorte negli ultimi anni – dal presunto coinvolgimento nelle attività pedofile dell’amico Jeffrey Epstein, al processo evitato per un pelo e il silenzio della sua accusatrice Virginia Giuffre pagato, lo scorso marzo, a suon di milioni di sterline – hanno trasformato il principe Andrea in un facile bersaglio per scherzi e satire sui media. Ma ora le battute e le prese in giro si apprestano a diventare addirittura un musical. E due film. Sarah Ferguson a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 agosto 2022) Le controversie sorte negli ultimi anni – dal presunto coinvolgimento nelle attività pedofile dell’amico Jeffrey Epstein, al processo evitato per un pelo e il silenziosua accusatrice Virginia Giuffre pagato, lo scorso marzo, a suon di milioni di sterline – hanno trasformato ilAndrea in un facile bersaglio per scherzi e satire sui media. Ma ora le battute e le prese in giro si apprestano a diventare addirittura un. E due. Sarah Ferguson a ...

SimoneAlliva : Nel 2020 ci regala il silenzio mentre il suo leader Renzi davanti al principe Mohammed Bin Salman dichiara: “Ci son… - IOdonna : Il principe nel mirino della satira inglese. Il musical comico non è l’unico progetto. In arrivo anche due film, tr… - Taturah : RT @illibraio: Da “Guida galattica per gli autostoppisti” a “Il piccolo principe”, passando per “Alice nel paese delle meraviglie” e le ero… - illibraio : Da “Guida galattica per gli autostoppisti” a “Il piccolo principe”, passando per “Alice nel paese delle meraviglie”… - MIRIANA_TREV : RT @debbyvisag: ....al suono del liuto, del flauto e della chitarra. Ella danza la danza delle stelle e quella dell'universo; poi ella dan… -