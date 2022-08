Il colosso russo Lukoil acquista lo Spartk Mosca

(Di lunedì 22 agosto 2022) La compagnia petrolifera russahato lo Spartak, incluso lo stadio dove il club gioca le partite casalinghe. La squadra della capitale russa stava vacillando per problemi finanziari sulla scia dell’intervento militarein Ucraina, che ha provocato una raffica di sanzioni controe ha ulteriormente isolato la comunità imprenditoriale russa., L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Milano Finanza

