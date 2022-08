Guenda Goria risponde sulle critiche a Francesco Chiofalo

(Di lunedì 22 agosto 2022) La figlia di Maria Teresa Rutaprende le difese di, ricoverato d’urgenza nelle scorse ore ma sotto attacco Nelle scorse ore il ricovero urgente diper condizioni ancora da chiarire ha spaventato e non poco i fan. Nonostante il malore e una causa ancora da ricercare, il noto personal trainer è finito sotto accusa sui social per aver mostrato in presa diretta ciò che stava accadendo, momenti delicati come il trasporto in ambulanza. Ed ecco che immediatamenteè finito sul banco degli imputati, accusato di spettacolarizzazione di quello che è in realtà un dramma. A prendere le sue difese ci ha pensato, che conosce bene questo tipo di situazione essendoci passata poche ...

361_magazine : Guenda Goria si schiera dalla parte di Giovanni Ciacci - AngoloDV : Guenda Goria, la reunion: ecco dove e con chi era l'ex gieffina #guendagoria #angolodellenotizie #jeru #jessvip… - 361_magazine : - mariahshoney_ : Si torna sempre dove si è stati bene guenda_goria - la diversità non esiste -

...da Carlo Conti non ci sarà un personaggio televisivo che avrebbe fatto la gioia degli spettatori ovvero Maria Teresa Ruta che è stata scartata per la terza volta insieme a sua figlia, ...Brutte notizie per Maria Teresa Ruta e per la figlia: scopriamo insieme c'è successo, da non credere! Le nuove generazioni e i telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscere più approfonditamente Maria Teresa Ruta enel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La figlia d'arte si schiera dalla parte di Giovanni Ciacci: le parole speciali di Guenda Goria sul prossimo concorrente del GF Vip ...