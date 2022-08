Francesco Chiofalo portato in ospedale a Catania: “Non sento più la gamba”. Come sta adesso (Di lunedì 22 agosto 2022) Paura e apprensione per Francesco Chiofalo, personal trainer romano ed ex concorrente di Temptation Island, Uomini e Donne e La Pupa e il secchione. Lo showman si trovava a Ispica per un evento quando è stato colto da un malore e trasportato in ospedale a Catania. Francesco Chiofalo in ospedale: il video ai fan Il personal trainer si trovava in Sicilia, dove era stato invitato per una serata in discoteca a Ispica, in provincia di Ragusa. Nel corso della serata però ha pubblicato una serie di stories mentre veniva trasportato in ospedale a Catania. In uno dei video, il personal trainer dice preoccupato agli operatori sanitari: “Com’è che non sento la gamba?”. In ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 agosto 2022) Paura e apprensione per, personal trainer romano ed ex concorrente di Temptation Island, Uomini e Donne e La Pupa e il secchione. Lo showman si trovava a Ispica per un evento quando è stato colto da un malore e trasinin: il video ai fan Il personal trainer si trovava in Sicilia, dove era stato invitato per una serata in discoteca a Ispica, in provincia di Ragusa. Nel corso della serata però ha pubblicato una serie di stories mentre veniva trasin. In uno dei video, il personal trainer dice preoccupato agli operatori sanitari: “Com’è che nonla?”. In ...

