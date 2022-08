Federica Calemme | l’amore con Gianmaria prosegue a gonfie vele | il romantico gesto VIDEO

(Di lunedì 22 agosto 2022)conAntinolfi: ilreel su Instagram delle vacanze insiemeAntinolfi stanno vivendo un puro e magico amore. I due ex gieffini si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La modella e l’imprenditore dopo la partecipazione al reality show stanno vivendo una delle storie d’amore più belle che fa sognare intere generazioni.sono amatissimi da milioni di fan, e stanno continuando a stupire tutti lavorando su nuovi ed inediti progetti. Ladopo il Grande Fratello Vip è stata impegnata su nuovi set spaziando ...

361_magazine : - AngoloDV : GF VIP: l'estate di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi (VIDEO) #GFVIP #Gianfede #angolodellenotizie… - azzurraskye : Intervista a Federica Calemme per #vpocketmagazine #gianfede - 361_magazine : - ParliamoDiNews : Federica Calemme/ `Uomini nudi su Onlyfans? Ho Gianmaria Antinolfi, mi basta lui` #FedericaCalemme… -

Il Sussidiario.net

... Quindi la conclusione, sempre dai toni decisi, fermi e perentori: Gli interventi di Clizia Incorvaia,e Sandra Milo Tantissimi i followers che hanno commentato le parole espresse da ...... altro uomo d'affari noto ai più per la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato l'attuale fidanzata. Neri aveva instaurato un bel rapporto ... Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che succede dopo il GF vip/ Spunta il 'quadrilatero' Federica Calemme, l'amore con Gianmaria Antinolfi prosegue a gonfie vele: il romantico reel su Instagram delle vacanze insieme ...L'ex tronista Teresanna Pugliese rimette al suo posto chi la critica per il seno non rifatto e lo fa nero con le sue risposte ...