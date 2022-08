Far bene la spesa fa bene alla spesa (Di lunedì 22 agosto 2022) I farmers markets non esistono per caso e questo è il momento di sottolineare l’importanza del lavoro che contadini, organizzatori, manager e tanti volontari svolgono tutti insieme in tutto il mondo per portare nelle città i prodotti delle campagne ma anche la cultura e le tradizioni contadine. La World Farmers Markets Coalition rappresenta una quarantina di paesi e circa sessanta tra associazioni di farmers markets e supporter partners in tutti i continenti che si sono mobilitati per celebrare il ruolo che i mercati contadini stanno svolgendo per sviluppare un nuovo food system basato sulla produzione, distribuzione diretta e consumo di cibo locale. Feste, iniziative di solidarietà, pranzi e cene di comunità, workshops, si stanno svolgendo in tutti i continenti, una vera maratona celebrativa di una settimana che ha l’ambizione di rinnovarsi ogni anno e coinvolgere sempre più mercati, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 agosto 2022) I farmers markets non esistono per caso e questo è il momento di sottolineare l’importanza del lavoro che contadini, organizzatori, manager e tanti volontari svolgono tutti insieme in tutto il mondo per portare nelle città i prodotti delle campagne ma anche la cultura e le tradizioni contadine. La World Farmers Markets Coalition rappresenta una quarantina di paesi e circa sessanta tra associazioni di farmers markets e supporter partners in tutti i continenti che si sono mobilitati per celebrare il ruolo che i mercati contadini stanno svolgendo per sviluppare un nuovo food system basato sulla produzione, distribuzione diretta e consumo di cibo locale. Feste, iniziative di solidarietà, pranzi e cene di comunità, workshops, si stanno svolgendo in tutti i continenti, una vera maratona celebrativa di una settimana che ha l’ambizione di rinnovarsi ogni anno e coinvolgere sempre più mercati, ...

__Hubble__ : @MarioGuida4 @MRedivivo Lo sai, vero, che, se mangi da solo in un ristorante, senza far sembrare che sei in pausa p… - carenuolcher : @ChevalierBlock @StevenT_Who @SimoneAlliva Glielo dico con rispetto. La disforia di genere è cosa seria,significa c… - patrizia : @onevoicetosing @Malefici777 @PTovvv @DanEtti @PattyPeixinha @SimoneBonzanini @falostesso @PerSpesso @adelepatti… - abequotidiano : Nella molteplicità dei volti altrui. Dei bisogni, e soprattutto delle morali. Io, talvolta, vorrei far lo stronzo… - camibronzetti : va bene ma a far l’amore comincia tu -