**Energia: Salvini, 'estrarre più gas e partnership con Francia per nucleare'** (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Bisogna estrarre più gas" e pansare a "una partnership italo-francese" per il nucleare. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de 'La corsa al voto' su La7, a proposito dell'emergenza energetica. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Bisognapiù gas" e pansare a "unaitalo-francese" per il. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite de 'La corsa al voto' su La7, a proposito dell'emergenza energetica.

CarloCalenda : Mentre #Draghi negoziava in Europa il tetto al prezzo del gas, alcuni partiti italiani erano invece impegnati a sfi… - matteosalvinimi : #Salvini: L'energia #nucleare è la più pulita e sicura. Stanno costruendo centrali nucleari ovunque nel mondo. Sono… - aprisognoio : @paolocelata state facendo fare la campagna elettorale a Salvini durante #LaCorsaAlVoto sulla questione energia che… - VeliaLalli : Gli ultrasettantacinquenni, per Salvini, sono 'energia per il futuro' . Specialmente se per cremarli usi i gassific… - LadriBasta : Sul nucleare salvini è ignorante come una capra non sa quello che dice importiamo già moltissima energia dalla Francia #LaCorsaAlVoto -