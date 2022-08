Elezioni: Magi, 'Meloni ci vuole ariani anziché umani' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “Lo sport come antidoto alle devianze. Ma davvero Meloni ci ripropone l'idea (intimamente razzista) della sanità della stirpe e dello sport per il ‘miglioramento della razza'? Ci vuole ariani, anziché umani?”. Lo scrive su Twitter il presidente di Più Europa Riccardo Magi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “Lo sport come antidoto alle devianze. Ma davveroci ripropone l'idea (intimamente razzista) della sanità della stirpe e dello sport per il ‘miglioramento della razza'? Ci?”. Lo scrive su Twitter il presidente di Più Europa Riccardo

Agenparl : ELEZIONI, MAGI: BASTA PROCEDURE BORBONICHE PER PRESENTAZIONE LISTE - - viaggrego : @robersperanza cominciamo col dire che dopo 2,5 anni chiusi dentro....magari pensi che se ne siamo anche dimenticat… - FridericusII : @riccardomagi @CarloCalenda Curioso, io ricordo che +Europa ha sostenuto Calenda in quelle elezioni. Magi, sta vera… - marco75412293 : @riccardomagi @CarloCalenda Ma fate apposta a non capire? Magi dice che la scelta di Calenda di fare un 'polino' da… -