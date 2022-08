Elezioni: i candidati del terzo polo di Calenda e Renzi per il Piemonte (Di lunedì 22 agosto 2022) Azione e Italia Viva hanno presentato i candidati comuni per le Elezioni anche in Piemonte. Piemonte 1 CAMERA Proporzionale 01: Daniela Ruffino, Giuseppe Zollino; Paola Barbero; Giorgio Merlo Proporzionale 02: Daniela Ruffino, Osvaldo Napoli, Angela Schifino, Gabriele Toccafondi Piemonte 1 Uninominali alla Camera 01 a Massimo Giuntoli 02 a Katya Agate 03 a Paola Barbero 04 a Osvaldo Napoli 05 a Daniela Ruffino. SENATO Proporzionale 01: Barbara Masini, Luciano Nobili, Silvia Fregolent, Roberto Faggiano Uninominali al Senato 01 a Silvia Fregolent 02 a Michael Bouquet L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) Azione e Italia Viva hanno presentato icomuni per leanche in1 CAMERA Proporzionale 01: Daniela Ruffino, Giuseppe Zollino; Paola Barbero; Giorgio Merlo Proporzionale 02: Daniela Ruffino, Osvaldo Napoli, Angela Schifino, Gabriele Toccafondi1 Uninominali alla Camera 01 a Massimo Giuntoli 02 a Katya Agate 03 a Paola Barbero 04 a Osvaldo Napoli 05 a Daniela Ruffino. SENATO Proporzionale 01: Barbara Masini, Luciano Nobili, Silvia Fregolent, Roberto Faggiano Uninominali al Senato 01 a Silvia Fregolent 02 a Michael Bouquet L'articolo proviene da Ildenaro.it.

