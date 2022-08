Cosa sappiamo di Natalia Vovk, la «donna ucraina» che avrebbe ucciso Darya Dugina (secondo Mosca) (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è ancora chiaro se si tratti di un’agente dei servizi segreti ucraini oppure no, ma il Cremlino si dice certo. Sarebbe stata, affermano, Natalia Vovk a piazzare e innescare la bomba che ieri, 21 agosto, ha ucciso Darya Dugina, la figlia del consigliere di Vladimir Putin, il politologo Aksandr Dugin. secondo quanto riportano i media russi, la donna, un’ucraina nata nel 1979 avrebbe fatto tutto facendosi aiutare dalla figlia, Sofia Shaban, che avrebbe 12 anni. Le due sarebbero poi fuggite in Estonia . secondo i servizi segreti russi (Fsb), Vovk, arrivata in Russia il 23 luglio 2022, avrebbe affittato un appartamento a Mosca, nello stesso complesso ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è ancora chiaro se si tratti di un’agente dei servizi segreti ucraini oppure no, ma il Cremlino si dice certo. Sarebbe stata, affermano,a piazzare e innescare la bomba che ieri, 21 agosto, ha, la figlia del consigliere di Vladimir Putin, il politologo Aksandr Dugin.quanto riportano i media russi, la, un’nata nel 1979fatto tutto facendosi aiutare dalla figlia, Sofia Shaban, che12 anni. Le due sarebbero poi fuggite in Estonia .i servizi segreti russi (Fsb),, arrivata in Russia il 23 luglio 2022,affittato un appartamento a, nello stesso complesso ...

