Cade albero all’Eur, donna rimane bloccata in auto (Di lunedì 22 agosto 2022) Cade albero all’Eur, donna rimane bloccata in auto – A Roma – osservano in un comunicato Andrea De Priamo e Massimiliano De Juliis rispettivamente Presidente della Commissione trasparenza capitolina e Capogruppo di FdI al Municipio Roma IX Eur – ormai anche in assenza di eventi atmosferici gli alberi vengono giù a causa di una scarsa manutenzione e, spesso, la presenza della cocciniglia rende i pini ancora più pericolosi. Nella tarda mattina di oggi all’Eur, in viale Africa, una donna si è vista travolta da un albero caduto sulla sua auto dove è rimasta intrappolata e solo grazie l’arrivo dei vigili del fuoco le è stato possibile uscire e salire sull’ambulanza che l’ha portata via per i dovuti accertamenti. Sperando – dichiarano i due ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 agosto 2022)in auto – A Roma – osservano in un comunicato Andrea De Priamo e Massimiliano De Juliis rispettivamente Presidente della Commissione trasparenza capitolina e Capogruppo di FdI al Municipio Roma IX Eur – ormai anche in assenza di eventi atmosferici gli alberi vengono giù a causa di una scarsa manutenzione e, spesso, la presenza della cocciniglia rende i pini ancora più pericolosi. Nella tarda mattina di oggi, in viale Africa, unasi è vista travolta da uncaduto sulla sua auto dove è rimasta intrappolata e solo grazie l’arrivo dei vigili del fuoco le è stato possibile uscire e salire sull’ambulanza che l’ha portata via per i dovuti accertamenti. Sperando – dichiarano i due ...

angheluruju11 : RT @romatoday: Ramo si spezza e cade su un'auto. Donna rimane bloccata nella vettura - zagoramo : @gabri_e_l_e @Asset_Profile @Astreavera @illusioneottica @GiuseppeConteIT La nostra battaglia per la transizione ec… - Joj1982xx : @FedePizzarotti Hai dimenticato che sei un ex 5 stalle!! La mela non cade lontano dall’albero!! Fate PENA! ???? - MLFranciolini : RT @romatoday: Ramo si spezza e cade su un'auto. Donna rimane bloccata nella vettura - 50GENNY : RT @romatoday: Ramo si spezza e cade su un'auto. Donna rimane bloccata nella vettura -