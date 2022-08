Borse deboli nella settimana di Jackson Hole La Cina taglia i tassi | gas ancora in rally

(Di lunedì 22 agosto 2022) Attesa per il simposio dei banchieri centrali al via giovedì. A Piazza Affari vendite su banche e titoli dell'energia. Dollaro forte, petrolio in ribasso. Spread stabile a 226 punti

Il Sole 24 ORE

Spread stabile a 226 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) -europeenella prima seduta di una settimana che sarà caratterizzata dall'attesa per il simposio dei banchieri centrali di Jackson ...in ordine sparso in Asia e Pacifico dopo il ribasso del tasso preferenziale deciso dalla Banca ... Sulla piazza di Tokyoi produttori di micropprocessori Tokyo Electron ( - 1,97%) e ... Borse deboli nella settimana di Jackson Hole, intanto la Cina taglia i tassi. Gas ancora in rally Borse in ordine sparso in Asia e Pacifico dopo il ribasso del tasso preferenziale deciso dalla Banca Centrale di Pechino, mentre si teme un inasprimento da parte della Fed. Tokyo ha ceduto lo 0,1%, Ta ...Listini Ue in rosso nella prima seduta di una settimana che sarà caratterizzata dall'attesa per il simposio dei banchieri centrali di giovedì ...