Bombe e vittime a Nikopol, cresce la paura per la centrale di Zaporizhzhia: "Subito i controlli" (Di lunedì 22 agosto 2022) Ancora Bombe attorno alla centrale di Zaporizhzhia. I russi hanno attaccato la regione ucraina di Nikopol. Secondo il governatore Valentyn Reznichenko sono stati colpiti anche i distretti di Kryvoriz e Synelnykiv. Pesante il... Leggi su europa.today (Di lunedì 22 agosto 2022) Ancoraattorno alla. I russi hanno attaccato la regione ucraina di. Secondo il governatore Valentyn Reznichenko sono stati colpiti anche i distretti di Kryvoriz e Synelnykiv. Pesante il...

