Anthony Joshua ha chiesto scusa per la sceneggiata ai mondiali dei pesi massimi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Anthony Joshua recita il mea culpa dopo la sceneggiata seguita alla pesante sconfitta con Oleksandr Usyk nella sfida per il titolo mondiale in Arabia Saudita: "Ho deluso me stesso", ha detto. Joshua ha scagliato a terra due cinture di Usyk e ha abbandonato il ring in preda a un attacco di rabbia nella sfida disputata nella notte tra sabato e domenica a Gedda in cui il pugile ucraino ha vinto ai punti (113-115, 116-112, 115-113) mantenendo così il titolo di campione dei pesi massimi per IBF, WBA (super) e WBO. Joshua è poi tornato sul ring pochi istanti dopo per pronunciare un discorso sconclusionato e pieno di imprecazioni. La carriera del 32enne inglese sembra essere a un bivio dopo la seconda sconfitta consecutiva contro l'imbattuto ucraino ed è stata ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI -recita il mea culpa dopo laseguita alla pesante sconfitta con Oleksandr Usyk nella sfida per il titolo mondiale in Arabia Saudita: "Ho deluso me stesso", ha detto.ha scagliato a terra due cinture di Usyk e ha abbandonato il ring in preda a un attacco di rabbia nella sfida disputata nella notte tra sabato e domenica a Gedda in cui il pugile ucraino ha vinto ai punti (113-115, 116-112, 115-113) mantenendo così il titolo di campione deiper IBF, WBA (super) e WBO.è poi tornato sul ring pochi istanti dopo per pronunciare un discorso sconclusionato e pieno di imprecazioni. La carriera del 32enne inglese sembra essere a un bivio dopo la seconda sconfitta consecutiva contro l'imbattuto ucraino ed è stata ...

theshieldofspo1 : Anthony Joshua tornerà a combattere a Novembre o Dicembre - fight_shield : Anthony Joshua tornerà a combattere a Novembre o Dicembre e punta a divenire di nuovo campione in futuro! #TSOS //… - leftsnoopy : RT @Gianl1974: Oleksandr Usyk una volta per tutte ha detto 'di chi è la Crimea' dopo la sua vittoria su Anthony Joshua. E sì, la Crimea è u… - linofraschetti : RT @Gianl1974: Oleksandr Usyk una volta per tutte ha detto 'di chi è la Crimea' dopo la sua vittoria su Anthony Joshua. E sì, la Crimea è u… - Giacomo93139281 : RT @Gianl1974: Oleksandr Usyk una volta per tutte ha detto 'di chi è la Crimea' dopo la sua vittoria su Anthony Joshua. E sì, la Crimea è u… -