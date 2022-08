Turchia, camion senza freni piomba sulla folla: almeno 16 morti e 29 feriti (Di domenica 21 agosto 2022) Tragedia in Turchia, dove un camion, probabilmente a causa di un guasto ai freni, è piombato sulla folla: almeno 16 persone sono rimaste uccise e 29 ferite, otto in modo grave. La strage... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 agosto 2022) Tragedia in, dove un, probabilmente a causa di un guasto ai, èto16 persone sono rimaste uccise e 29 ferite, otto in modo grave. La strage...

fanpage : ??ULTIM'ORA - Paura in Turchia Un camion è piombato sulla folla, a tutta velocità, provocando una vera e propria str… - MediasetTgcom24 : Camion perde i freni e finisce sulla folla in Turchia: 16 morti e 29 feriti #turchia #pocheoreprima… - repubblica : Camion sulla folla in Turchia, almeno 16 morti - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Turchia, camion senza freni piomba sulla folla: almeno 16 morti e 29 feriti - infoitestero : Turchia, camion sulla folla: 16 morti -