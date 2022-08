Roma | salvi per ora i suini della Sfattoria degli Ultimi

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 21 agosto 2022) Sono stati giorni difficili per la. Ma ora forse si è aperto finalmente uno spiraglio per la loro salvezza. Il 19 agosto il Tar del Lazio ha pubblicato un nuovo decreto, dopo il ricorso di molte associazioni animaliste, contro il provvedimento dell’Asl didi abbattere i 130 maiali con l’elettroshock nell’ottica del contrasto alla peste suina africana. Animali maltrattati e abbandonati che i volontarihanno salvato prendendosene cura in questi anni. Tra di loro c’è anche Dior il maialino, diventato ormai popolare su Instagram per la sua docilità e simpatia, apparendo più volte per le strade dial guinzagliosua padrona, Paola Samaritani, rappresentante...